Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobilin ses sistemine uyuşturucu gizleyen şüpheliler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis, harici ses sisteminde uyuşturucu ele geçirdiği otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığından şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.
Otomobili durduran ekip narkotik dedektör köpeği "Tunga" ile arama yaptı.
[Fotoğraf: AA]
2 kişi gözaltında
Köpeğin aracın bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, harici ses sistemine gizlenmiş 1 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap bulundu.
Araçtaki B.A. ve S.K. gözaltına alındı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:30
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