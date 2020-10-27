Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 8 uzun namlulu silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen operasyonda Suriye'den getirildiği belirlenen 8 uzun namlulu silah ele geçirildi.
İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine silah getirileceği bilgisi üzerine ekipler sınır bölgesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 kalaşnikof silah ile bunlara ait 8 şarjör ele geçirildi.
Uzun namlulu silahlar incelemek üzere jandarmaya götürüldü.
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