Haber Giriş: Kaynak: AA
Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde el bombası bulundu
Bursa'da, polisin uygulama noktasından kaçan ve evinde el bombası bulunan şüpheli ile irtibatlı olan 3 zanlı yakalandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce yapılan uygulamada bir sürücü, "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçtı.
Takibe alınarak durdurulan araçta bir miktar sentetik kannabinoid ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 yaşındaki sürücü M.Y'nin evinde ise el bombası, 25 gram uyuşturucu, tabanca ve bu silaha ait 10 mermi bulundu.
Daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, zanlı ile irtibatlı oldukları belirlenen M.S, A.Ş. ve M.Y. de gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:28
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