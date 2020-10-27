Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki imha edildi
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da polisin bir iş yerine düzenlediği baskında 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiler polis ekiplerince imha edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Sarıçam ilçesi Büyük Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler, iş yerinde yapım aşamasında ve satışa hazır 7 bin 300 litre sahte içki ele geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Plastik varillerdeki sahte içki polis ekiplerince imha edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Sitenin güvenlik görevlisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda iş yerinden yayılan kokudan şüphelendiklerini ancak anlam veremediklerini belirtti. Görevli, polis operasyonuyla da burada sahte içki üretildiğini öğrendiklerini söyledi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Sahte İçkiSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:32
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