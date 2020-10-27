Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1421 iş yeri denetlendi, 23 bin 395 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 14, sosyal mesafe kuralına uymayan 12 ve maske takmayan 233 kişi ile tedbirlere uymayan 1 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 50 şüpheli yakalandı.

