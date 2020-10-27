Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bigadiç ilçesine bağlı Davutlar kırsal mahallesinde bazı vatandaşların COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Bigadiç ilçemize bağlı Davutlar Mahallesi'nde COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 26.10.2020 tarihi saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:56
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