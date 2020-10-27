Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kapadokya'da balon turları iptal edildi
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turlarına her yıl binlerce kişi katılıyor.
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