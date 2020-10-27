Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği sıcak hava balon turlarına her yıl binlerce kişi katılıyor.