Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen F.B. ve U.S'nin adreslerine operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 213 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:02
Son Haberler
- 09:51
- 09:41
- 09:42
- 09:44
- 09:49
Sıradaki Haber
Balıkesir'de FETÖ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz