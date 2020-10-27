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Mersin’de PKK operasyonu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'de, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 4 kişinin Tarsus ilçesine geldiği belirlendi.
Ekiplerin operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:39
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