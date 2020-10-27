Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da alacak verecek kavgası: 4 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde akraba olan 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye giden jandarma ekibi kavgaya müdahale etti.
Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahalle ve hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Haberler
- 11:25
- 11:23
- 11:21
- 11:11
- 11:05
Sıradaki Haber
Hatay'daki patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz