Siverek ilçesine bağlı Nohut Mahallesi'nde akraba olan 2 grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye giden jandarma ekibi kavgaya müdahale etti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, mahalle ve hastane bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışanların belirlenmesi için çalışma başlatıldı.