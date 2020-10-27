Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'daki patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki patlamadan etkilenen vatandaşlara psikolojik destek verilmeye başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Fener Caddesi'ndeki patlamadan etkilenen esnaf, araç sahipleri ve çevrede oturan vatandaşlarla görüştü.
Yaklaşık 20 kişilik ekip, vatandaşlarla tek tek görüşerek psikososyal destek verdi.
Ekipler, patlamadan etkilenenlere yönelik psikolojik desteğin devam edeceğini bildirdi.
Etiketler: Terör Saldırısı Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 10:32
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