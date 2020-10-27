Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Isparta'da maskesiz yakalanan kişi polisten özür diledi
Isparta'da yapılan koronavirüs denetimlerinde polisler, maske takmayan bir kişiyi durdurdu. Telefonla konuştuğu için maskesini çıkarttığını belirten kişi polislerden özür diledi.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor.
Kaymakkapı Meydanı'ndaki denetimde maskesiz bir şekilde cep telefonuyla konuşarak gelen bir erkek şahsı, polisler durdurdu.
Polisin "Beyefendi maskeniz yok mu?" sorusuna şahıs, "Telefonla konuşuyordum, o yüzden çıkardım. Aslında daldım, kusura bakmayın. Hemen takıyorum. Çok özür diliyorum" diyerek yanıt verdi.
Cebinden çıkardığı maskeyi takan şahıs hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldı.
Öte yandan denetimlerde maske kuralına çoğunlukla uyulduğu görülürken, bir saatlik genel bilgi taramasında 50 kişinin sorgulandığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 15:31
Son Haberler
- 16:00
- 15:59
- 15:59
- 15:55
- 15:55
Sıradaki Haber
Mersin'de 132 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz