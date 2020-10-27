Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini sürdürüyor.

Kaymakkapı Meydanı'ndaki denetimde maskesiz bir şekilde cep telefonuyla konuşarak gelen bir erkek şahsı, polisler durdurdu.

Polisin "Beyefendi maskeniz yok mu?" sorusuna şahıs, "Telefonla konuşuyordum, o yüzden çıkardım. Aslında daldım, kusura bakmayın. Hemen takıyorum. Çok özür diliyorum" diyerek yanıt verdi.

Cebinden çıkardığı maskeyi takan şahıs hakkında maske takmamaktan dolayı işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlerde maske kuralına çoğunlukla uyulduğu görülürken, bir saatlik genel bilgi taramasında 50 kişinin sorgulandığı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.