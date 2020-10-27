Haber Giriş: Kaynak: DHA
Dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lokomotifin hafif ticari araca çarptığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı. Kaza anı trenin kamerası tarafından kaydedildi.
Son Haberler
- 16:00
- 15:59
- 15:59
- 15:55
- 15:55
Sıradaki Haber
Adana'da ormanlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz