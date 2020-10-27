Kaza, 20 Ekim sabahı İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten geçmek isteyen Sadettin Kara yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada, sürücü ile yanında bulunan 8 yaşındaki yeğeni Zeynep Azra hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı. Kaza anı trenin kamerası tarafından kaydedildi.