Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da seyir halindeki araç yandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Maltepe'de bir panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle yolda bir süre trafik oluştu.
İrfan Özyürek idaresindeki araç, D-100 Karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halindeyken Cevizli Köprüsü mevkiinde motor kısmından alev aldı.
Sürücü Özyürek, araçtan inerek durumu itfaiye ve polise haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın nedeniyle Ankara istikametinde oluşan yoğun trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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