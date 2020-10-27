Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede toplu taşıma araçlarında HES uygulaması zorunluluğu getirildiğini belirtti.

HES uygulamasında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların araç biniş kartlarını validatöre okuttukları zaman araca kimin bindiğinin belli olacağını aktaran Erkoç, "Buradaki sistem Sağlık Bakanlığı sistemi ile direkt bağlantılı olacak ve binen vatandaşımızın COVID-19 virüsü taşıyıp taşımadığı HES kodu ile sorgulanacak ve buna bağlı olarak toplu ulaşımı kullanılabilirliği belirlenecek, HES Kodu sorgu sonucu ilgili sağlık birimlerine veya kolluk kuvvetlerine bildirilerek gereken tedbirler alınacaktır." ifadesini kullandı.

Erkoç, Sağlık Bakanlığı ile gerekli entegrasyonun sağlanması için MOTAŞ tarafından gerekli düzenlemeleri başlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Malatya'da şu anda 650 bin toplu taşıma kartı kullanan vatandaşımız bulunmakta. Bu kart sahibi vatandaşlarımız internet üzerinden MOTAŞ sitesine www.motas.com.tr veya www.akillibiletim.com sayfasına girerek kart numarası ve kişisel bilgilerini ilgili alanlara doldurarak kartlarına HES kodu tanımlamalarını yapabileceklerdir. Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları ve bazı kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamaları için ricamız en kısa süre içerisinde kişisel bilgilerin bulunmadığı Malatya Kart adlı araç biniş kartlarını 20 Kasım 2020 tarihine kadar kişiselleştirilmiş kart haline dönüştürmeleri ve kişiselleştirilmiş kartlarına HES kodu tanımlamalarıdır."