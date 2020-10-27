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Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de 2 farklı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 2 farklı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 1,29 gram metamfetamin ve 17,2 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:23
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