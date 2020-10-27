Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 2 köy karantinaya alındı.
İnebolu Kaymakamı Ejder Demir başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçeye bağlı Sökü ve Kayaelması köylerinin 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.
Kurul, karantinaya alınan köylerde, güvenlik ve sağlık tedbirlerinin uygulanmasına ve alınan kararlara uymayanlara adli ve idari yaptırım uygulanmasına karar verdi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:56
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