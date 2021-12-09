Zonguldak Karadere köyünde oturan 32 yaşındaki Aydın Zengin, 20 Aralık 2020'de kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmadığı belirlenince jandarma, şüphe üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan Sait Zengin, Aykut Zengin ile Ümmiye Zengin, 3 Nisan 2021'de jandarma tarafından gözaltına alındı.

Oğlunu gömdüğü yeri gösterdi

Sait Zengin, oğlu Aydın Zengin'in cesedini ormanda gömdüğü yeri jandarmaya gösterdi. Yapılan kazıda, Aydın Zengin'in cesedine ulaşıldı. Sait Zengin'in, açtıkları su kuyusunun içindeyken Aydın Zengin'i tüfekle vurarak öldürdüğü değerlendirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

[Fotoğraf: DHA]

Cumhuriyet Savcısı'nın soruşturmayı tamamlamasıyla Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanıklar, cinayeti tasarlayarak işledikleri kanaatiyle, diğer sanık Ümmiye Zengin ise cinayeti azmettirdiği gerekçesiyle "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" aldı.