Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi için saat 06.00-22.00 arası kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. pic.twitter.com/BHtXj9OzAg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021

Gün boyu etkili olması bekleniyor

Marmara Bölgesi için de fırtına uyarısı yapıldı. 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

THY'den lodos tedbiri

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da beklenen kuvvetli rüzgara ilişkin gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Meteoroloji verilerine göre sert rüzgar bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz."

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Geyikli ile Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilmeyecek.