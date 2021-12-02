Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da marangoz atölyesinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, marangoz atölyesinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan marangoz atölyesinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 00:51
- 00:56
- 00:26
- 00:20
- 00:13
Sıradaki Haber
Antalya’da 13 Suriyeli denize düştü, 2 kişi aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz