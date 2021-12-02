Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya’da 13 Suriyeli denize düştü, 2 kişi aranıyor
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da tekneden denize düşen 13 Suriyeli yüzerek kıyıya ulaştı, 2 kişi aranıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneden denize düşen Suriye uyruklu 13 kişi yüzerek kıyıya ulaştı, kayıp olduğu bildirilen 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.
Kızılot Mahallesi'nde yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.
2 çocuk aranıyor
Olay yerine gelen ekipler Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulanslara alındı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişiyi ise arama çalışması başlatıldı.
Bu kişilerin tekneden denize düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Antalya Suriyeli Sığınmacı
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