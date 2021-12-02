Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekneden denize düşen Suriye uyruklu 13 kişi yüzerek kıyıya ulaştı, kayıp olduğu bildirilen 2 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

Kızılot Mahallesi'nde yüzerek denizden çıkanlar olduğunu gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi.

2 çocuk aranıyor

Olay yerine gelen ekipler Suriye uyruklu 13 kişi ile karşılaştı. Bu kişilerden 4'ü hipotermi belirtileri göstermesi üzerine ambulanslara alındı. 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayıp olduğu bildirilen 16-17 yaşlarındaki 2 kişiyi ise arama çalışması başlatıldı.

Bu kişilerin tekneden denize düştüğü, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.