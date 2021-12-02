Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandırdı
[Fotoğraf: AA]
Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıttığı ve esnafa para vermeden alışveriş yaptığı belirlenen kişi gözaltına alındı.
Muş’un Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P, bir ay önce Yaygın Beldesi'ne yüzbaşı olarak atandığını söyleyerek çeşitli iş yerlerinden para ödemeden 600 bin liralık alışveriş yaptı.
Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Jandarma ekipleri, zanlıyı son alışveriş yaptığı mağazada suçüstü yakaladı.
Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
Etiketler: Dolandırıcılık Muş
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