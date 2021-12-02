İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta Yunanistana gitmekte olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan bottaki 29 kişi, karaya çıkarıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.