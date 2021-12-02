Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta Yunanistana gitmekte olan bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan bottaki 29 kişi, karaya çıkarıldı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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