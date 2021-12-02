Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgi gözaltına alınan 25 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araya giren polis memuru ve sağlık çalışanı darbedilmişti

Lüleburgaz’da eğlence mekanında, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Yaralıların, hastaneye götürülmesinin ardından iki grup, acil servis kapısı önünde de karşı karşıya gelmişti.

Kavgada araya girmek isteyen bir polis memuru ile sağlık çalışanı darbedilmişti. Hastanenin camlarından bazılarına kurşun isabet ederken, bazıları da arbedede kırılmıştı.