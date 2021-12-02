Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da freni boşalan kamyon 5 araca çarptı : 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da park halindeyken freni boşalan kamyonun 5 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu’da bulunan Sanayi Sitesi'nde park halindeki demir yüklü bir kamyonun freni boşaldı.
Sürücüsü bulunmayan kamyon, sanayiye tamir için getirilen 2 kamyonet ile 3 otomobile çarparak durabildi.
Kaza anı kamerada
Dışarıda birisiyle konuşurken çarpmanın etkisiyle yaralanan araç sahiplerinden Seyhan K., hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kamyonun çarptığı araçları sürüklemesi, bir kişinin kamyonun peşinden koşması yer alıyor.
Etiketler: Bolu Trafik Kazası
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