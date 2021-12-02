Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Iğdır'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Iğdır'da Suveren köyünde Çiftçi Kemal Kılıç'a ait 2 keçi, dağlık alandan inerken kayalıklarda mahsur kaldı. Keçiler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Durumu yetkililere bildirmesiyle köye gelen AFAD ekipleri, yerini drone ile tespit ettikleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Kayalıktaki alana iple inen ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları hayvanları sahiplerine teslim etti.
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