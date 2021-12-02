Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, son günlerde Ereğli ve Çumra ilçelerinde, tarlalardaki sondaj kuyularına ait trafolardan mekanik parçaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yol kenarında dururken yakalandılar

Bölgede araştırma yapan ekipler dün akşam saatlerinde Konya-Bozkır yolu üzerinde bir otomobilin beklediğini fark etti. Şüphe üzerine araçta arama yapan jandarma ekipleri, trafolardan çalınan mekanik parçalar, malzemeler ele geçirildi. Araç içinde bulunan 45 yaşındaki M.K.Z., 17 yaşındaki H.Z. ve 20 yaşındaki L.K. gözaltına alındı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilerin otomobili de Adana'dan kiralayıp Konya'ya gittikleri belirlendi.

Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu sürüyor.