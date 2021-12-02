Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medya şirketlerinin Türkiye'deki temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor.



Facebook'un ardından Google temsilcileri de Meclis'te ağırlandı.



Temsilciler, şirket politikaları ve hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.



"Kişisel verilerin korunması, komisyonumuzun en önemli gündemidir"



Toplantıda kişisel verilerin korunması, arama motorunda çıkan sonuçlar ve kullanılan algoritmalar da gündemdeydi.



Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Kişisel verilerin korunması, dijital ağlar meselesinde dijital mecralar komisyonumuzun en önemli gündemidir. Birinci gündemidir. Ve biz kişisel verilerimizin korunmasını insanların bir metaya dönüşmesine kesinlikle karşıyız" dedi.

Türkçeye özel önem veriliyor



Google Türkiye yetkilisi Erkan Kaptan, Türkçeye özel önem verdiklerini söyledi.



Kaptan, son 15 yılda 230 milyon kelimeyi Türkçeye çevirdiklerini açıkladı.



Türk dizilerinin başarısı dikkat çekiyor



Toplantıda, Türk dizilerinin dünyadaki başarısıyla ilgili verilen bir örnek dikkat çekti.



Diriliş Ertuğrul dizisinin, Pakistan'da Urduca yayın yapan sayfasının, 17 milyon kişi tarafından takip edildiği bilgisi verildi.



Google'ın kazancı ve algoritması merak konusuydu



Milletvekilleri, arama motorunda algoritmanın nasıl çalıştığını ve çıkan sonuçların kullanıcıya hangi sıralamayla gösterileceğine nasıl karar verildiğini sordu.



Google'ın Türkiye'deki kazancı ve ödediği vergiler de merak edildi.



Ancak Google temsilcileri, bu sorulara daha sonra yazılı cevap vereceklerini açıkladı.

