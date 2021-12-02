Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren Ayşe Atar, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Seydişehir Devlet Hastanesine başvuran 68 yaşındaki Ayşe Atar'ın, kontrol sonrası kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.
Durumu ağır olan hasta için hava ambulansı talep edildi. Atar, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.
Daha sonra kalkan helikopter, hastayı Konya Şehir Hastanesine götürdü.
Etiketler: Ambulans Konya Kalp Sağlığı
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