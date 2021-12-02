İki ayrı gemiyle Libya ‘nın Misrata kenti ile İzmir arasında gerçekleştirilecek deneme seferlerinde, yük ve yolcunun yanı sıra araç da taşınacak. Haftada bir seferin gerçekleştirileceği Türkiye-Libya hattında yolculuk 2 gün sürecek.

Karanfil Group ile Misrata'dan Kavelay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Libya’nın Misrata kentinde düzenlenen törenle ilk gemi Türkiye’ye uğurlandı.

Törene, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil’in yanı sıra iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı.

"25 yıl sonra yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Murtaza Karanfil,yaptığı açıklamada,

“Duygu doluyuz ve çok mutluyuz. Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası ile bu ülkeye denizden komşu olduk. 25 yıldır yapılmayan gemi seferlerini tekrar canlandırıp başlatıyoruz.

Tüm zamanların rekoru olacak bu rakamın potansiyelin çok altında kaldığını belirterek, “Libya, 300 milyon nüfusa hitap eden ve 1,3 milyar nüfuslu Afrika'nın kilidi konumunda. Libya ile ticaret hacmimiz en az 10 milyar dolar olmalı" dedi.

"Yük, yolcu ve araç taşınabilecek, istikrara katkı sunacak"

Murtaza Karanfil, şirket olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu kapsamda yolculu seferleri yeniden başlattıklarını bildirdi. Karanfil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haftada bir kez düzenlenecek seferlerde yer alacak gemilerimizin her biri 400 yataklı. Biri 1.200, diğeri 700 yolcu kapasiteli. Yük ve yolcu taşımacılığının yanı sıra araçla da seyahat edilebilecek. Gemilerin ortalama 500 araç kapasitesi var. Bu seferler her iki kentin ekonomisini ve turizmini de canlandıracak.”

Başka şehirlere de seferler düzenlenecek

Karanfil, seferleri ilk olarak İzmir’e yönelik planladıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ancak ilerleyen dönemde gemi ve sefer sayılarında çeşitliliğe gitmeyi planlıyoruz. Her hafta 3-4 sefer yapmayı, turizm alanında öne çıkan şehirlerimiz ile Libya’yı birbirine bağlamayı planlıyoruz. Hedef rotalarımız arasında İzmir, Marmaris, Antalya, Bursa ve İstanbul var. Bu projemizi genişletmek istiyoruz" dedi.