Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te, FETÖ'nün emniyetteki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Etiketler: FETÖ Gaziantep Terörle Mücadele
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