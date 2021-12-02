Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bu gece kıyı Ege'de başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

Pazar sabahına kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.