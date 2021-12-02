Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'ya şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'da şiddetli sağanak beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, bu gece kıyı Ege'de başlayacak yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 2, 2021
Muğla Çevrelerinde Şiddetli ve Yer Yer Aşırı Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @tcmuglavaliligi @muglabsb pic.twitter.com/LQ8KkzQ0kY
Pazar sabahına kadar aralıklarla sürmesi beklenen şiddetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Ege Bölgesi Ege Denizi Hava Durumu Meteoroloji Muğla
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