Mardin’in Derik ilçesinde 2016 yılında makam odasında, PKK’lı teröristler tarafından döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün adı, Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan robotik kodlama sınıfında yaşatılacak.

Açıklama, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'den geldi.

Sınıfın açılışını da Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı yaptı.

Robotik kodlama sınıfında öğrenciler kendilerini geleceğe bilimle hazırlayacak.