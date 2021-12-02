Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şehit Kaymakam Safitürk’ün adı Tufanbeyli’de yaşatılacak
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk adına öğrenciler için robotik kodlama sınıfı açıldı.
Mardin’in Derik ilçesinde 2016 yılında makam odasında, PKK’lı teröristler tarafından döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün adı, Anadolu İmam Hatip Lisesine yapılan robotik kodlama sınıfında yaşatılacak.
Açıklama, Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü'den geldi.
Sınıfın açılışını da Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı yaptı.
Robotik kodlama sınıfında öğrenciler kendilerini geleceğe bilimle hazırlayacak.
Etiketler: Adana Mardin PKK/YPG Şehit Terör Saldırısı
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