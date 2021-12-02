Amasya'nın Suluova ilçesinde hayvan maması ve kemik unu üreten fabrikada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangında fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında fabrikada hasar oluştu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da fabrikaya gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.