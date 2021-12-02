Yangın, Mersin'de ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın son katında çıktı. Mecit Uygun’un yalnız yaşadığı dairede elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın başladı. Uygun, lavaboda olması nedeniyle yangını geç fark edince alevler evi sardı.

[Fotoğraf: İHA]

Uygun ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü ancak eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri tedbir amaçlı beklerken, jandarma ekipleri de inceleme yaptı.