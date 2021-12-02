Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Maske uyarısı yapan market çalışanlarına silah çeken şahıs yakalandı
İstanbul'da maskesiz girdiği markette kendisini uyaran market çalışanlarına silah göstererek tehdit ve hakaretlerde bulunan şahıs yakalandı.
İstanbul Maltepe’de bulunan bir markete maskesiz şekilde giren O.K. isimli şahıs, market çalışanları tarafından maske takması konusunda uyarıldı.
Bunun üzerine market çalışanlarına silah gösterip hakaret ve tehditlerde bulunan O.K., ardından olay yerinden ayrıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheli, Altıntepe Mahallesi civarında yakalanarak gözaltına alındı.
41 ayrı suçtan kaydı bulunuyor
Şahsın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.
Yapılan kaba üst aramasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Yakalanan O.K. hakkında tahkikat işlemleri sürüyor.
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