Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Uyuşturucuyu palet takozlarına sakladılar
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde granit yüklü tırda palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 5 kişi gözaltında.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de takibe aldığı bir tırı durdurdu. Granit yüklü tırda narkotik köpeği ‘Millov’ ile arama yapıldı. Millov, granitlerin altındaki paletlerin bulunduğu yerde tepki verdi. Bunun üzerine forklift ile granit yüklü paletler tırdan aşağı indirildi.
Delik açıp içine sakladılar
Palet takozları tek tek söküldü. Palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Döner yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz