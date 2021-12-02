Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de takibe aldığı bir tırı durdurdu. Granit yüklü tırda narkotik köpeği ‘Millov’ ile arama yapıldı. Millov, granitlerin altındaki paletlerin bulunduğu yerde tepki verdi. Bunun üzerine forklift ile granit yüklü paletler tırdan aşağı indirildi.

Delik açıp içine sakladılar

Palet takozları tek tek söküldü. Palet takozlarının içerisinde açılan deliklere konulan 27 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.