Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Döner yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de öğrenim gördükleri okulun yanındaki bir restoranda döner yiyen 11 öğrenci, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir restorandan döner yedi.
Bir süre sonra öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale
Sıradaki Haber
Zarova Köprüsü hizmete açılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz