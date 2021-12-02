Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 11 öğrenci, öğle tatilinde okullarının yanında bulunan bir restorandan döner yedi.

Bir süre sonra öğrenciler, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan sağlık kontrolünde öğrencilerin gıda zehirlenmesi yaşadıkları belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.