Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre polis ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüphe üzerine 2 aracı durdurdu.
Arama yapılan araçlarda, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Araç sürücüleri hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı Kocaeli
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