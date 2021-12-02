Servi Mahallesi Merkez Sokak'ta çalınan Ferhat Özyürek'e ait otomobil, olaydan 6 saat sonra aynı mahallede çıkmaz bir sokakta bulundu.

Emniyet Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, plakaları sökülen otomobilde parmak izi çalışması yaptı. Araçta bulunan ve içerisinde bir miktar paranın bulunduğu cüzdan, pasaport ile parfümlerin çalındığı belirlendi.

Aracına 6 saat sonra tekrar kavuşan Ferhat Özyürek, "Sabah otomobilin camları buzluydu. Buzların çözülmesi için aracı çalıştırıp yan tarafa kahvaltıya yapmaya geçtim. Kahvaltıdan sonra geldiğimde aracımın yerinde olmadığın gördüm. Daha sonra durumu polise bildirdim" dedi.

Eşkalleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için polisin geniş çaplı çalışmalarının sürdüğü belirtildi.