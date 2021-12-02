Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali D. ile oğlu Ahmet D.’nin at keserek etlerini piyasaya sürdüğünü belirledi. 7 Kasım'da Gölyaka ilçesi Kemeryanı Köyü’ndeki eve düzenlenen baskında 20 atın kesildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Ali D. ile oğlu Ahmet, çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

300 kilo at eti bulundu

Baba ve oğlunu takibe alan jandarma ekipleri, bugün yine evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, evin alt katındaki soğuk hava deposunda yaklaşık 300 kilo at eti bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Organları avluya gömdüler

Ayrıca evin avlusunda yaklaşık 2 metrekare çukur kazıldığı, bu çukura yine atlara ait olduğu değerlendirilen iç organların ve kemiklerin gömüldüğü tespit edildi. Depoda bulunan etler, Gölyaka Tarım Müdürlüğü ekiplerince numune alındıktan sonra mühürlendi. Çukurda bulunan iç organlar ve kemikler için Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu. Ali D. ve Ahmet D. ise gözaltına alındı.