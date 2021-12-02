Van'ın İpekyolu ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A'nın apartmanın inşaatında çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.