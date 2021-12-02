Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 30 yıl hapis cezası olan firari yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan firari S.A'nın apartmanın inşaatında çalıştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan S.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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