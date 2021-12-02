Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:01Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Artvin-Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Ardahan yolu üzerindeki Geçitli köyü bu yılda yoğun kar yağışına teslim oldu.
Geçitli Köyü sakinlerinden Cemal Öztürk, kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını söyledi.
Öte yandan Karayolları ekipleri bölgeye tabela koyup işaretleme yaptı.
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