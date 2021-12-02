Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin, Şehit Polis Abdulkadir Güngör adına geçtiğimiz aylarda düzenlediği operasyonlarda, yakalanan 53 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Ekipler, operasyonlarda yakaladıkları 34 kişiye "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak" suçundan 19 kişiye de "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yaptı.

Operasyonlarında gözaltına aldığı 53 şüpheliden 11'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kentteki operasyonlarda, 160 kilo 198 gram metamfetaminin yanı sıra 44 bin 51 sentetik hap, 192 gram eroin, 45 gram esrar, 256 gram bonzai, 49 gram afyon sakızı ele geçirildi.