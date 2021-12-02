Çocuğunu anaokuluna bırakan Pelin Gündoğdu, otoparktan çıkarken fren yerine gaza basınca otomobiyle uçurumdan düştü. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi otomobilin içinden sürücüyü çıkardı. Ambulansta tedavisi yapılan sürücü, kardeşinin aracına bindi.

"Kaza yaptım, ne yapacağımı bilmiyorum"



Kaza yapan sürücünün kardeşi Mert Kerem Gündoğdu, "Otomobil park halindeydi.

Çıkmaya çalışıyor. Yanlış bir manevra yapıyor. Sonra araç aşağıya uçuyor. Devrilme falan olmadığı için yaralanma yok. Araç hızlanmış sonra da arabayı kontrol edememiş. Ablama araçtan çıkmasını söyledik. O da çıktı. Ablam önce bizi arayarak 'Ben kaza yaptım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Panik içindeyim. Bu araç devrilecek mi? Aşağıya mı gidecek? Bilmiyorum' dedi. Biz onu sakinleştirmeye çalıştık. Allahtan bir şey olamadı" dedi.