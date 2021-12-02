Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 katlı bina yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde otel ve lokantanın bulunduğu 2 katlı bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar gördüğü için yıkılan İsmet Kaptan Mahallesi 1369 Sokak'taki Konak Belediyesi ek hizmet binasının bitişiğindeki 2 katlı binada AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldı.
Ekipler, zemin katı lokanta, üst katları otel olarak kullanılan binanın yıkılma riski bulunduğunu belirleyerek tedbir amaçlı tahliyesine karar verdi.
20 kişi alandan uzaklaştırıldı
Otelde kalan ve giriş katındaki iş yerinde bulunan 20 kişinin bölgeden uzaklaştırıldığı çalışma sırasında sokak girişi de şeritle kapatıldı.
Binayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüteceği öğrenildi.
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