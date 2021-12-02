Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Drift yapıp sosyal medyada paylaşan sürücüye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda drift yaparak trafiği tehlikeye sokan ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu, 6 bin 700 lira da para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri 6 Kasım'da D-100 Karayolu Cennet mevkiinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün M.D. olduğu tespit edildi. M. D.'ye, 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Etiketler: Drift Sosyal Medya
Sıradaki Haber
'Pekmez toprağından' kanamayı durduran ilaç geliştirdiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz