Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik ekipleri 6 Kasım'da D-100 Karayolu Cennet mevkiinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sürücünün M.D. olduğu tespit edildi. M. D.'ye, 6 bin 700 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.