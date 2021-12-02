Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur katıldı.

"Sosyal alan oluşturmuş olacağız"

Toplam bütçesi yaklaşık 800 bin TL olan ve 600 bin TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Bayburt’un en önemli turizm değerlerinden biri olan Çoruh Nehri'nin Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen kolu üzerinde yapılacak peyzaj çalışmaları ile hem belde halkı hem de yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirebileceği sosyal bir donatı alanı kazandırılacak.

Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Arpalı Beldesinde yerli ve yabancı turistlerin daha çok zaman geçirmesi, turizmde oluşacak hareketliliğin ekonomik değere dönüştürülmesi ve belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere erişim imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.