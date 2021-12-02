Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tiftik keçisi, saf halde varlığını koruması ve sayısının artması için uygulanan, "Halk Elinde Hayvan Islahı Projesi" ile 10 yıl önce koruma altında alındı.

"Tiftik keçisi hakettiği değeri alacak"

Siirt İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali İlbaş, "Vatandaş maliyeti kurtaramadığı için elinden çıkarmaya çalıştı. Bakanlığa müracaat ettik. Proje kapsamında destek verildi. 10 yıldır proje sağlıklı şekilde yürütülmektedir. Bölgemiz için çok önemli bir hayvan olan tiftik keçisinin bu projeyle hak ettiği değeri alacağına inanıyorum" dedi.

Keçi sayısının düşmesinin ardından battaniye ve diğer ürünlerin orijinal tiftikten yapılmasında sıkıntı yaşandığını söyleyen İlbaş, bu durumun üreticileri fabrikasyon maddelere yönlendirdiğini anlattı.

"Proje sayesinde hayvan yetiştiriciliği canlandı"

Projeden yararlanan Mahmut Epçerev de, 100 civarında olan tiftik keçisi sayısının devlet desteğiyle 400'e yaklaştığını anlattı: 10 yıldır destek alıyoruz, hayvanlarımıza çok iyi bakıyoruz. Devlet desteği bizleri daha fazla üretim yapmaya yönlendiriyor. Proje sayesinde de hayvan yetiştiriciliğini canlandı."

21 çiftçiye sağlanan 2 milyon 233 bin lira destekle 3 bin olan keçi sayısı 6 bine çıkarıldı.