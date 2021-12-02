Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kasım ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıkladı.

Bakan Muş'un, açıklamalarının satır başları şöyle;

İhracatımız kasımda, geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4’lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu değer, en yüksek aylık ihracatımız

Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolar, ocak-kasım döneminde 203,1 milyar dolar oldu. Bununla pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkıldı.

Dış ticaret açığı 39,2 milyar dolara geriledi

Dış ticaret açığımız Ocak-Kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilemiştir.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaşmış, enerji hariç bakıldığında yüzde 101,2 olarak kaydedilmiştir.

Rakamlar, ihracatımızdaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu göstermektedir. Bakanlık olarak katma değerli ürün ihracatımızı yükseltmek ve kalıcı hale getirmek için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ihracat iklimi oluşturmaktır.

Döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlarımıza minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ediyoruz. Çalışanlarımızı asla enflasyona ezdirmiyeceğiz. Türkiye, dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi güvenli bir limandır. Piyasalarda meydana gelen bu geçici dalgalanmaları da bertaraf edeceğiz.